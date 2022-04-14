wenlambo (WENLAMBO) Tokenomics Få vigtig indsigt i wenlambo (WENLAMBO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

wenlambo (WENLAMBO) Information WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic “Wen Lambo?” phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment. Officiel hjemmeside: https://wenlambo.vip/ Køb WENLAMBO nu!

wenlambo (WENLAMBO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for wenlambo (WENLAMBO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.96K $ 8.96K $ 8.96K Samlet udbud $ 98.01M $ 98.01M $ 98.01M Cirkulerende forsyning $ 98.01M $ 98.01M $ 98.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.96K $ 8.96K $ 8.96K Alle tiders Høj: $ 0.00595434 $ 0.00595434 $ 0.00595434 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om wenlambo (WENLAMBO) pris

wenlambo (WENLAMBO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for wenlambo (WENLAMBO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WENLAMBO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WENLAMBO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WENLAMBO's tokenomics, kan du udforske WENLAMBO tokens live-pris!

