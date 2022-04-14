Welshare Health Token (WEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Welshare Health Token (WEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Welshare Health Token (WEL) Information Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers. Officiel hjemmeside: https://www.welshare.health/ Hvidbog: https://whitepaper.welshare.health/ Køb WEL nu!

Welshare Health Token (WEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Welshare Health Token (WEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 655.29K $ 655.29K $ 655.29K Samlet udbud $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Cirkulerende forsyning $ 245.74M $ 245.74M $ 245.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M Alle tiders Høj: $ 0.146838 $ 0.146838 $ 0.146838 Alle tiders Lav: $ 0.00175715 $ 0.00175715 $ 0.00175715 Nuværende pris: $ 0.00266367 $ 0.00266367 $ 0.00266367 Få mere at vide om Welshare Health Token (WEL) pris

Welshare Health Token (WEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Welshare Health Token (WEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WEL's tokenomics, kan du udforske WEL tokens live-pris!

