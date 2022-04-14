Weird Medieval Memes (WMM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Weird Medieval Memes (WMM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Weird Medieval Memes (WMM) Information Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes. Officiel hjemmeside: https://www.medievalmemes.ai Køb WMM nu!

Weird Medieval Memes (WMM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Weird Medieval Memes (WMM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 233.30K $ 233.30K $ 233.30K Samlet udbud $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Cirkulerende forsyning $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 233.30K $ 233.30K $ 233.30K Alle tiders Høj: $ 0.02825946 $ 0.02825946 $ 0.02825946 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00023315 $ 0.00023315 $ 0.00023315 Få mere at vide om Weird Medieval Memes (WMM) pris

Weird Medieval Memes (WMM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Weird Medieval Memes (WMM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WMM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WMM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WMM's tokenomics, kan du udforske WMM tokens live-pris!

