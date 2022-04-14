WeeCoins (WCS) Tokenomics Få vigtig indsigt i WeeCoins (WCS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WeeCoins (WCS) Information Weecoins is a currency created for use in e-commerce. Earned weecoins can be redeemed on the weesale platform. You can buy many products on this platform with wcs.You can stack Weecoins. You can earn up to 570 weecoins per month by renting a masternode with 7500 weecoins. Officiel hjemmeside: https://weecoins.com/ Hvidbog: https://weecoins.com/whitepaper_en.pdf Køb WCS nu!

WeeCoins (WCS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WeeCoins (WCS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 962.96K $ 962.96K $ 962.96K Alle tiders Høj: $ 3.52 $ 3.52 $ 3.52 Alle tiders Lav: $ 0.00105875 $ 0.00105875 $ 0.00105875 Nuværende pris: $ 0.00266668 $ 0.00266668 $ 0.00266668 Få mere at vide om WeeCoins (WCS) pris

WeeCoins (WCS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WeeCoins (WCS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WCS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WCS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WCS's tokenomics, kan du udforske WCS tokens live-pris!

