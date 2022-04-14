Websea (WBS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Websea (WBS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Websea (WBS) Information Websea is a Web3 digital asset world for global youth. The platform boasts a dual-account security system, intelligent copy-trading, and other innovative services, enabling more young individuals to access the Web 3.0 world conveniently, quickly, and securely. Furthermore, through the tokenomics design of the platform's native token WBS based on Web3 attributes, more young people can reap substantial rewards and value returns while participating in Websea's social, entertainment, and gaming ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.websea.com Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1ur8wGZa00IOSTQSDZHlMj6OJQagcRhXi/view Køb WBS nu!

Websea (WBS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Websea (WBS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 236.29M $ 236.29M $ 236.29M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 234.49M $ 234.49M $ 234.49M Alle tiders Høj: $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 Alle tiders Lav: $ 0.054986 $ 0.054986 $ 0.054986 Nuværende pris: $ 0.992408 $ 0.992408 $ 0.992408 Få mere at vide om Websea (WBS) pris

Websea (WBS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Websea (WBS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WBS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WBS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WBS's tokenomics, kan du udforske WBS tokens live-pris!

WBS Prisprediktion Vil du vide, hvor WBS måske er på vej hen? Vores WBS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

