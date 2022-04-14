Weble Ecosystem (WET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Weble Ecosystem (WET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Weble Ecosystem (WET) Information New decentralized blockchain networks can settle world-wide payments in less than a second. These breakthroughs open the way to disruptive visions such as the IoV (Internet of Value) : an open internet of assets where anything can be instantly tokenized and exchanged without the supervision of centralized traditional finance systems. Weble GMBH is specialized in IoT (Internet of Things) and building automation protocols. The company produces Universal IoT Gateways supporting main industrial M2M communication standards. Adding cryptocurrencies wallets and other mean of payments to our supported protocols permits our customers to easily integrate financial services. The Weble Ecosystem Token (WET) aims to play a central role in our products and services. It also gives anyone the opportunity to invest in our company success. Officiel hjemmeside: https://wet.weble.ch/ Køb WET nu!

Weble Ecosystem (WET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Weble Ecosystem (WET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 343.65K $ 343.65K $ 343.65K Alle tiders Høj: $ 4.87 $ 4.87 $ 4.87 Alle tiders Lav: $ 0.18423 $ 0.18423 $ 0.18423 Nuværende pris: $ 0.343652 $ 0.343652 $ 0.343652 Få mere at vide om Weble Ecosystem (WET) pris

Weble Ecosystem (WET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Weble Ecosystem (WET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WET's tokenomics, kan du udforske WET tokens live-pris!

