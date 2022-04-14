Web3 Whales (W3W) Tokenomics Få vigtig indsigt i Web3 Whales (W3W), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Web3 Whales (W3W) Information What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. Officiel hjemmeside: https://www.web3whales.app Hvidbog: https://web3whales.gitbook.io/whitepaper Køb W3W nu!

Web3 Whales (W3W) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Web3 Whales (W3W), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Samlet udbud $ 94.39M $ 94.39M $ 94.39M Cirkulerende forsyning $ 93.58M $ 93.58M $ 93.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Alle tiders Høj: $ 0.087176 $ 0.087176 $ 0.087176 Alle tiders Lav: $ 0.00563945 $ 0.00563945 $ 0.00563945 Nuværende pris: $ 0.01139204 $ 0.01139204 $ 0.01139204 Få mere at vide om Web3 Whales (W3W) pris

Web3 Whales (W3W) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Web3 Whales (W3W) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal W3W tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange W3W tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår W3W's tokenomics, kan du udforske W3W tokens live-pris!

W3W Prisprediktion Vil du vide, hvor W3W måske er på vej hen? Vores W3W prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se W3W Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!