Web3 TON Token (WEB3) Tokenomics Få vigtig indsigt i Web3 TON Token (WEB3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Web3 TON Token (WEB3) Information Utility token of TON DNS Club ecosystem on TON blockchain inside Telegram Officiel hjemmeside: https://web3ton.io Køb WEB3 nu!

Web3 TON Token (WEB3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Web3 TON Token (WEB3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Alle tiders Høj: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Alle tiders Lav: $ 0.02858117 $ 0.02858117 $ 0.02858117 Nuværende pris: $ 0.04041257 $ 0.04041257 $ 0.04041257 Få mere at vide om Web3 TON Token (WEB3) pris

Web3 TON Token (WEB3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Web3 TON Token (WEB3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WEB3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WEB3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WEB3's tokenomics, kan du udforske WEB3 tokens live-pris!

WEB3 Prisprediktion Vil du vide, hvor WEB3 måske er på vej hen? Vores WEB3 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WEB3 Tokens prisprediktion nu!

