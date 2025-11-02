We Love Legs (LEGS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00006231 $ 0.00006231 $ 0.00006231 24H lav $ 0.00007448 $ 0.00007448 $ 0.00007448 24H høj 24H lav $ 0.00006231$ 0.00006231 $ 0.00006231 24H høj $ 0.00007448$ 0.00007448 $ 0.00007448 All Time High $ 0.00076242$ 0.00076242 $ 0.00076242 Laveste pris $ 0.00005467$ 0.00005467 $ 0.00005467 Prisændring (1H) -0.72% Prisændring (1D) -16.24% Prisændring (7D) -32.19% Prisændring (7D) -32.19%

We Love Legs (LEGS) realtidsprisen er $0.00006228. I løbet af de sidste 24 timer har LEGS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00006231 og et højdepunkt på $ 0.00007448, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LEGSs højeste pris nogensinde er $ 0.00076242, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005467.

Når det gælder kortsigtet performance, LEGS har ændret sig med -0.72% i løbet af den sidste time, -16.24% i løbet af 24 timer og -32.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

We Love Legs (LEGS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 62.28K$ 62.28K $ 62.28K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 62.28K$ 62.28K $ 62.28K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på We Love Legs er $ 62.28K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LEGS er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 62.28K.