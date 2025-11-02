UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte We Love Legs pris i dag er 0.00006228 USD. Følg med i realtid LEGS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LEGS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte We Love Legs pris i dag er 0.00006228 USD. Følg med i realtid LEGS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LEGS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LEGS

LEGS Prisinfo

Hvad er LEGS

LEGS Officiel hjemmeside

LEGS Tokenomics

LEGS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

We Love Legs Logo

We Love Legs Pris (LEGS)

Ikke noteret

1 LEGS til USD direkte pris:

--
----
-16.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
We Love Legs (LEGS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:10:43 (UTC+8)

We Love Legs (LEGS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00006231
$ 0.00006231$ 0.00006231
24H lav
$ 0.00007448
$ 0.00007448$ 0.00007448
24H høj

$ 0.00006231
$ 0.00006231$ 0.00006231

$ 0.00007448
$ 0.00007448$ 0.00007448

$ 0.00076242
$ 0.00076242$ 0.00076242

$ 0.00005467
$ 0.00005467$ 0.00005467

-0.72%

-16.24%

-32.19%

-32.19%

We Love Legs (LEGS) realtidsprisen er $0.00006228. I løbet af de sidste 24 timer har LEGS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00006231 og et højdepunkt på $ 0.00007448, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LEGSs højeste pris nogensinde er $ 0.00076242, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005467.

Når det gælder kortsigtet performance, LEGS har ændret sig med -0.72% i løbet af den sidste time, -16.24% i løbet af 24 timer og -32.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

We Love Legs (LEGS) Markedsinformation

$ 62.28K
$ 62.28K$ 62.28K

--
----

$ 62.28K
$ 62.28K$ 62.28K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på We Love Legs er $ 62.28K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LEGS er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 62.28K.

We Love Legs (LEGS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af We Love Legs til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af We Love Legs til USD $ -0.0000243318.
I de sidste 60 dage var prisændringen af We Love Legs til USD $ -0.0000446629.
I de sidste 90 dage var prisændringen af We Love Legs til USD $ -0.000479365015973284.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-16.24%
30 dage$ -0.0000243318-39.06%
60 dage$ -0.0000446629-71.71%
90 dage$ -0.000479365015973284-88.50%

Hvad er We Love Legs (LEGS)

We Love Legs is a tongue-in-cheek meme token on Solana built purely for degen fun and ironic appreciation of legendary crypto meme culture. There’s no utility—only vibes, laughter, and community jokes. Launched via Pump.fun, it was fair-launched, 100% distributed to the public. Now tradable on Jupiter, it brings together meme lovers in a collective laugh. Symbolic, lighthearted, and entirely community-led, We Love Legs embraces the absurdity of crypto meme culture.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

We Love Legs (LEGS) Ressource

Officiel hjemmeside

We Love Legs Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil We Love Legs (LEGS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine We Love Legs (LEGS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for We Love Legs.

Tjek We Love Legs prisprediktion nu!

LEGS til lokale valutaer

We Love Legs (LEGS) Tokenomics

At forstå tokenomics for We Love Legs (LEGS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LEGS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om We Love Legs (LEGS)

Hvor meget er We Love Legs (LEGS) værd i dag?
Den direkte LEGS pris i USD er 0.00006228 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LEGS til USD pris?
Den aktuelle pris på LEGStil USD er $ 0.00006228. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af We Love Legs?
Markedsværdien for LEGS er $ 62.28K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LEGS?
Den cirkulerende forsyning af LEGS er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LEGS?
LEGS opnåede en ATH-pris på 0.00076242 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LEGS?
LEGS så en ATL-pris på 0.00005467 USD.
Hvad er handelsvolumen for LEGS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LEGS er -- USD.
Bliver LEGS højere i år?
LEGS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LEGS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:10:43 (UTC+8)

We Love Legs (LEGS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,926.63
$109,926.63$109,926.63

-0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,862.18
$3,862.18$3,862.18

-0.85%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02840
$0.02840$0.02840

-5.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$184.89
$184.89$184.89

-0.82%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,926.63
$109,926.63$109,926.63

-0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,862.18
$3,862.18$3,862.18

-0.85%

Solana Logo

Solana

SOL

$184.89
$184.89$184.89

-0.82%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.64
$71.64$71.64

+1.02%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.696
$19.696$19.696

+3.08%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07097
$0.07097$0.07097

+41.94%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0038714
$0.0038714$0.0038714

+89.80%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005644
$0.00005644$0.00005644

+91.84%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000279
$0.000279$0.000279

+63.15%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004382
$0.0000000000004382$0.0000000000004382

+45.33%