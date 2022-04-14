We love Boobs (BOOBS) Tokenomics Få vigtig indsigt i We love Boobs (BOOBS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

We love Boobs (BOOBS) Information A community-driven memecoin dedicated to breast cancer awareness and support. In 2022, there were around 2.3 million women diagnosed with breast cancer and 666,000 deaths globally,We decided to spread awarness about Breast cancer using $BOOBS token in fun way, Today memecoin is used only for making high returns but we are using this to spread awarness about BREAST CANCER, More you buy this more people talk about $BOOBS and our motive behind launching this token Officiel hjemmeside: https://weloveboobs.xyz Køb BOOBS nu!

We love Boobs (BOOBS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for We love Boobs (BOOBS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.77K Samlet udbud $ 999.59M Cirkulerende forsyning $ 999.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.77K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

We love Boobs (BOOBS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for We love Boobs (BOOBS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOOBS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOOBS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOOBS's tokenomics, kan du udforske BOOBS tokens live-pris!

BOOBS Prisprediktion Vil du vide, hvor BOOBS måske er på vej hen? Vores BOOBS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOOBS Tokens prisprediktion nu!

