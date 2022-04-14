WaultSwap (WEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i WaultSwap (WEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WaultSwap (WEX) Information WaultSwap is decentralised AMM exchange on Binance Smart chain with additional features where people can earn yield. Officiel hjemmeside: https://wault.finance/ Køb WEX nu!

WaultSwap (WEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WaultSwap (WEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 84.50K $ 84.50K $ 84.50K Samlet udbud $ 7.98B $ 7.98B $ 7.98B Cirkulerende forsyning $ 7.52B $ 7.52B $ 7.52B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 89.74K $ 89.74K $ 89.74K Alle tiders Høj: $ 0.381073 $ 0.381073 $ 0.381073 Alle tiders Lav: $ 0.00000342 $ 0.00000342 $ 0.00000342 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om WaultSwap (WEX) pris

WaultSwap (WEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WaultSwap (WEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WEX's tokenomics, kan du udforske WEX tokens live-pris!

