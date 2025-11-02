WaterMinder (WMDR) Prisoplysninger (USD)

WaterMinder (WMDR) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har WMDR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WMDRs højeste pris nogensinde er $ 0.00259935, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WMDR har ændret sig med -0.63% i løbet af den sidste time, +7.68% i løbet af 24 timer og +9.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WaterMinder (WMDR) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på WaterMinder er $ 354.67K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WMDR er 999.96M, med et samlet udbud på 999958446.31832. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 354.67K.