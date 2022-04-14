Waterfall Governance (WTF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Waterfall Governance (WTF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Waterfall Governance (WTF) Information Waterfall DeFi is a platform that offers risk diversification through tranching a portfolio of yield generating DeFi assets. Waterfall is one of the first platforms to deliver traditional tranching methodology to DeFi, enabling more conservative DeFi users to safer, fixed, and predictable yields while also providing products for higher risk-tolerant users for greater potential yields. All this is done through the Waterfall Protocol, a yield aggregation logic which redistributes a yield and principal from a selected pool of DeFi Yielding assets according to priority, arranged from highest (Senior Tranche), to the lowest (Junior Tranche). Users in the Senior Tranche receives the distributions first at a predetermined, fixed yield. Junior Tranche users receives the distributions the last, in return receiving a much higher potential variable yield should the portfolio of DeFi assets perform as intended. Through the process of tranching, Waterfall DeFi can offer two layers of diversification (portfolio concentration and prioritization of payments), and creating organic leveraging within a portfolio/product without the need for external funding markets. Waterfall is bringing exciting new structured products to the DeFi ecosystem, expanding the offerings across the space and making the market become more efficient through redistributing risk and reward to the right hands. Officiel hjemmeside: https://waterfalldefi.org Køb WTF nu!

Waterfall Governance (WTF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Waterfall Governance (WTF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.29K $ 41.29K $ 41.29K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 62.70M $ 62.70M $ 62.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 65.85K $ 65.85K $ 65.85K Alle tiders Høj: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00065974 $ 0.00065974 $ 0.00065974 Få mere at vide om Waterfall Governance (WTF) pris

Waterfall Governance (WTF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Waterfall Governance (WTF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WTF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WTF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WTF's tokenomics, kan du udforske WTF tokens live-pris!

