Watercoin (WATER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Watercoin (WATER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Watercoin (WATER) Information $Water is a fully community-driven memecoin inspired by the critical real-world scarcity of water, one of the most valuable and essential resources for life. Just as water is necessary for survival, $Water symbolizes value, resilience, and future growth within the crypto space. The project is dedicated to raising awareness about urgent global water issues, building a strong and engaged community, and inspiring collective action. Future plans include charitable initiatives, ecosystem expansion, and the development of new utilities to support long-term sustainability. Officiel hjemmeside: https://getwatercoin.com/ Køb WATER nu!

Watercoin (WATER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Watercoin (WATER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.94K $ 5.94K $ 5.94K Samlet udbud $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M Cirkulerende forsyning $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.94K $ 5.94K $ 5.94K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Watercoin (WATER) pris

Watercoin (WATER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Watercoin (WATER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WATER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WATER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WATER's tokenomics, kan du udforske WATER tokens live-pris!

WATER Prisprediktion Vil du vide, hvor WATER måske er på vej hen? Vores WATER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WATER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!