waterbear (WATERBEAR) Information meet waterbear: the microscopic, chonky gummy space tank that literally cannot be killed. extreme heat? nope. 6,000 atmospheres of pressure? nope. 30 years without water? nope. bitcoin crashes? hope not, but nope. live tiny, die never. the ultimate survivor now powers desci as its meme coin—think doge, but for science. waterbear is here to make science fun and unstoppable. join the unstoppable revolution. Officiel hjemmeside: https://www.waterbear.science Køb WATERBEAR nu!

waterbear (WATERBEAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for waterbear (WATERBEAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.71K $ 26.71K $ 26.71K Samlet udbud $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Cirkulerende forsyning $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.71K $ 26.71K $ 26.71K Alle tiders Høj: $ 0.00902704 $ 0.00902704 $ 0.00902704 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om waterbear (WATERBEAR) pris

waterbear (WATERBEAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for waterbear (WATERBEAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WATERBEAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WATERBEAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WATERBEAR's tokenomics, kan du udforske WATERBEAR tokens live-pris!

WATERBEAR Prisprediktion Vil du vide, hvor WATERBEAR måske er på vej hen? Vores WATERBEAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WATERBEAR Tokens prisprediktion nu!

