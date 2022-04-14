WATER Coin (WATER) Tokenomics Få vigtig indsigt i WATER Coin (WATER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WATER Coin (WATER) Information Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens. Officiel hjemmeside: https://watercoin.wtf/ Hvidbog: https://wiki.watercoin.wtf/welcome Køb WATER nu!

WATER Coin (WATER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WATER Coin (WATER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 862.94K $ 862.94K $ 862.94K Samlet udbud $ 73.11B $ 73.11B $ 73.11B Cirkulerende forsyning $ 73.11B $ 73.11B $ 73.11B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 862.94K $ 862.94K $ 862.94K Alle tiders Høj: $ 0.00277966 $ 0.00277966 $ 0.00277966 Alle tiders Lav: $ 0.00000725 $ 0.00000725 $ 0.00000725 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om WATER Coin (WATER) pris

WATER Coin (WATER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WATER Coin (WATER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WATER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WATER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WATER's tokenomics, kan du udforske WATER tokens live-pris!

WATER Prisprediktion Vil du vide, hvor WATER måske er på vej hen? Vores WATER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WATER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!