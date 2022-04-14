WATCoin (WATC) Tokenomics Få vigtig indsigt i WATCoin (WATC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WATCoin (WATC) Information Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem. Officiel hjemmeside: https://earnwithwat.com/ Køb WATC nu!

WATCoin (WATC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WATCoin (WATC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.87M $ 5.87M $ 5.87M Samlet udbud $ 55.56B $ 55.56B $ 55.56B Cirkulerende forsyning $ 50.16B $ 50.16B $ 50.16B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Alle tiders Høj: $ 0.00183688 $ 0.00183688 $ 0.00183688 Alle tiders Lav: $ 0.00006898 $ 0.00006898 $ 0.00006898 Nuværende pris: $ 0.00011609 $ 0.00011609 $ 0.00011609 Få mere at vide om WATCoin (WATC) pris

WATCoin (WATC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WATCoin (WATC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WATC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WATC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WATC's tokenomics, kan du udforske WATC tokens live-pris!

WATC Prisprediktion Vil du vide, hvor WATC måske er på vej hen? Vores WATC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WATC Tokens prisprediktion nu!

