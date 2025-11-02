Wasder (WAS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0615$ 0.0615 $ 0.0615 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.18% Prisændring (1D) -0.02% Prisændring (7D) +0.06% Prisændring (7D) +0.06%

Wasder (WAS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har WAS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WASs højeste pris nogensinde er $ 0.0615, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WAS har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, -0.02% i løbet af 24 timer og +0.06% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wasder (WAS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 40.99K$ 40.99K $ 40.99K Cirkulationsforsyning 597.08M 597.08M 597.08M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Wasder er $ 24.48K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAS er 597.08M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 40.99K.