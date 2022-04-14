Warrior Coin (WAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Warrior Coin (WAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Warrior Coin (WAR) Information What Is WarriorCoin ($WAR)? WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins. Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR. This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR. As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets. In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It’s like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes. Officiel hjemmeside: https://www.warriorcoin.io/ Hvidbog: https://www.politicalpump.org/ Køb WAR nu!

Warrior Coin (WAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Warrior Coin (WAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Samlet udbud $ 140.00B $ 140.00B $ 140.00B Cirkulerende forsyning $ 140.00B $ 140.00B $ 140.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Warrior Coin (WAR) pris

Warrior Coin (WAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Warrior Coin (WAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WAR's tokenomics, kan du udforske WAR tokens live-pris!

