Warped Games (WARPED) Information What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling Officiel hjemmeside: https://warped.games/ Hvidbog: https://wp.warped.games/ Køb WARPED nu!

Warped Games (WARPED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Warped Games (WARPED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 6.94B $ 6.94B $ 6.94B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.69M $ 7.69M $ 7.69M Alle tiders Høj: $ 0.0033147 $ 0.0033147 $ 0.0033147 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00077035 $ 0.00077035 $ 0.00077035 Få mere at vide om Warped Games (WARPED) pris

Warped Games (WARPED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Warped Games (WARPED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WARPED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WARPED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WARPED's tokenomics, kan du udforske WARPED tokens live-pris!

