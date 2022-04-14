WarpBeam (WPLAY) Tokenomics Få vigtig indsigt i WarpBeam (WPLAY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WarpBeam (WPLAY) Information The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers. Officiel hjemmeside: https://warpbeam.io Hvidbog: https://github.com/warpbeam/press/blob/main/whitepaper.pdf Køb WPLAY nu!

WarpBeam (WPLAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WarpBeam (WPLAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.58K $ 15.58K $ 15.58K Samlet udbud $ 365.00M $ 365.00M $ 365.00M Cirkulerende forsyning $ 36.50M $ 36.50M $ 36.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 155.78K $ 155.78K $ 155.78K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00042679 $ 0.00042679 $ 0.00042679 Få mere at vide om WarpBeam (WPLAY) pris

WarpBeam (WPLAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WarpBeam (WPLAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WPLAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WPLAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WPLAY's tokenomics, kan du udforske WPLAY tokens live-pris!

WPLAY Prisprediktion Vil du vide, hvor WPLAY måske er på vej hen? Vores WPLAY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WPLAY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!