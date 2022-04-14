Warlords of Solana (WLOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Warlords of Solana (WLOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Warlords of Solana (WLOS) Information WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release. Officiel hjemmeside: https://wlos.dev Hvidbog: https://docs.wlos.dev Køb WLOS nu!

Warlords of Solana (WLOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Warlords of Solana (WLOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.86K $ 6.86K $ 6.86K Samlet udbud $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K Cirkulerende forsyning $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.86K $ 6.86K $ 6.86K Alle tiders Høj: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Alle tiders Lav: $ 0.055387 $ 0.055387 $ 0.055387 Nuværende pris: $ 0.07103 $ 0.07103 $ 0.07103 Få mere at vide om Warlords of Solana (WLOS) pris

Warlords of Solana (WLOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Warlords of Solana (WLOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WLOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WLOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WLOS's tokenomics, kan du udforske WLOS tokens live-pris!

