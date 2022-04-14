Wanna Bot (WANNA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wanna Bot (WANNA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wanna Bot (WANNA) Information Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi Officiel hjemmeside: http://wanna.bot/ Hvidbog: https://docs.wanna.bot/ Køb WANNA nu!

Wanna Bot (WANNA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wanna Bot (WANNA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 280.48K $ 280.48K $ 280.48K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 18.85M $ 18.85M $ 18.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Alle tiders Høj: $ 0.061015 $ 0.061015 $ 0.061015 Alle tiders Lav: $ 0.0079968 $ 0.0079968 $ 0.0079968 Nuværende pris: $ 0.0148789 $ 0.0148789 $ 0.0148789 Få mere at vide om Wanna Bot (WANNA) pris

Wanna Bot (WANNA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wanna Bot (WANNA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WANNA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WANNA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WANNA's tokenomics, kan du udforske WANNA tokens live-pris!

WANNA Prisprediktion Vil du vide, hvor WANNA måske er på vej hen? Vores WANNA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WANNA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!