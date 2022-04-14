Wanaka Farm (WANA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wanaka Farm (WANA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wanaka Farm (WANA) Information Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto. Officiel hjemmeside: https://wanakafarm.com/ Køb WANA nu!

Wanaka Farm (WANA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wanaka Farm (WANA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 486.08K $ 486.08K $ 486.08K Samlet udbud $ 499.96M $ 499.96M $ 499.96M Cirkulerende forsyning $ 173.52M $ 173.52M $ 173.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Alle tiders Høj: $ 6.15 $ 6.15 $ 6.15 Alle tiders Lav: $ 0.00270808 $ 0.00270808 $ 0.00270808 Nuværende pris: $ 0.00280131 $ 0.00280131 $ 0.00280131 Få mere at vide om Wanaka Farm (WANA) pris

Wanaka Farm (WANA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wanaka Farm (WANA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WANA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WANA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WANA's tokenomics, kan du udforske WANA tokens live-pris!

