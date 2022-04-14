Walrus the tusk ($TUSK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Walrus the tusk ($TUSK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Walrus the tusk ($TUSK) Information Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK. Officiel hjemmeside: https://tuskthewalrus.com/ Køb $TUSK nu!

Walrus the tusk ($TUSK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Walrus the tusk ($TUSK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.18K $ 40.18K $ 40.18K Samlet udbud $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Cirkulerende forsyning $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.18K $ 40.18K $ 40.18K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Walrus the tusk ($TUSK) pris

Walrus the tusk ($TUSK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Walrus the tusk ($TUSK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $TUSK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $TUSK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $TUSK's tokenomics, kan du udforske $TUSK tokens live-pris!

$TUSK Prisprediktion Vil du vide, hvor $TUSK måske er på vej hen? Vores $TUSK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $TUSK Tokens prisprediktion nu!

