WallStreetBets DApp (WSB) Information The WSB movement for financial democracy started on Reddit and became a global phenomenon. This is why (we, the apes) created a Decentralized Application to give our community a tool to voice their opinions as retail investors.

WallStreetBets DApp (WSB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WallStreetBets DApp (WSB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 241.91K $ 241.91K $ 241.91K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 241.91K $ 241.91K $ 241.91K Alle tiders Høj: $ 0.224723 $ 0.224723 $ 0.224723 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00024191 $ 0.00024191 $ 0.00024191 Få mere at vide om WallStreetBets DApp (WSB) pris

WallStreetBets DApp (WSB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WallStreetBets DApp (WSB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WSB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WSB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WSB's tokenomics, kan du udforske WSB tokens live-pris!

WSB Prisprediktion Vil du vide, hvor WSB måske er på vej hen? Vores WSB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WSB Tokens prisprediktion nu!

