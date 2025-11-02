UdvekslingDEX+
Den direkte Wall Street Shiba pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid STIBA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STIBA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om STIBA

STIBA Prisinfo

Hvad er STIBA

STIBA Officiel hjemmeside

STIBA Tokenomics

STIBA Prisprognose

Wall Street Shiba Logo

Wall Street Shiba Pris (STIBA)

Ikke noteret

1 STIBA til USD direkte pris:

$0.00018874
$0.00018874$0.00018874
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Wall Street Shiba (STIBA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:10:09 (UTC+8)

Wall Street Shiba (STIBA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01904074
$ 0.01904074$ 0.01904074

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Wall Street Shiba (STIBA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har STIBA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STIBAs højeste pris nogensinde er $ 0.01904074, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, STIBA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wall Street Shiba (STIBA) Markedsinformation

$ 188.74K
$ 188.74K$ 188.74K

--
----

$ 188.74K
$ 188.74K$ 188.74K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Wall Street Shiba er $ 188.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STIBA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 188.74K.

Wall Street Shiba (STIBA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Wall Street Shiba til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Wall Street Shiba til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Wall Street Shiba til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Wall Street Shiba til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0+2.51%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Wall Street Shiba (STIBA)

Wall Street Shiba ($STIBA) is an ERC-20 meme coin on Ethereum with a 1 billion token supply, inspired by Wall Street’s financial ethos and Shiba Inu culture. It aims to blend meme-driven community engagement with AI and DeFi concepts, offering speculative trading on Uniswap V2. Liquidity is locked for one month, and ownership is renounced. The project engages users via its website, telegram , and Twitter, with KOL partnerships and meme contests.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Wall Street Shiba (STIBA) Ressource

Officiel hjemmeside

Wall Street Shiba Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Wall Street Shiba (STIBA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Wall Street Shiba (STIBA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Wall Street Shiba.

Tjek Wall Street Shiba prisprediktion nu!

STIBA til lokale valutaer

Wall Street Shiba (STIBA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Wall Street Shiba (STIBA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STIBA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Wall Street Shiba (STIBA)

Hvor meget er Wall Street Shiba (STIBA) værd i dag?
Den direkte STIBA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle STIBA til USD pris?
Den aktuelle pris på STIBAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Wall Street Shiba?
Markedsværdien for STIBA er $ 188.74K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af STIBA?
Den cirkulerende forsyning af STIBA er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på STIBA?
STIBA opnåede en ATH-pris på 0.01904074 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på STIBA?
STIBA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for STIBA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for STIBA er -- USD.
Bliver STIBA højere i år?
STIBA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se STIBA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:10:09 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

