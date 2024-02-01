Wall Street Baby On Solana (WSB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wall Street Baby On Solana (WSB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wall Street Baby On Solana (WSB) Information We're not just another meme token! We're a powerhouse of value creation, leveraging a unique model to deliver substantial returns through airdropped dividends from community-driven initiatives. Officiel hjemmeside: https://wallstreetbaby.community/ Hvidbog: https://wallstreetbaby.community/wp-content/uploads/2024/02/Whitepaper.pdf Køb WSB nu!

Wall Street Baby On Solana (WSB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wall Street Baby On Solana (WSB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.21K $ 13.21K $ 13.21K Samlet udbud $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M Cirkulerende forsyning $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.21K $ 13.21K $ 13.21K Alle tiders Høj: $ 0.02452066 $ 0.02452066 $ 0.02452066 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Wall Street Baby On Solana (WSB) pris

Wall Street Baby On Solana (WSB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wall Street Baby On Solana (WSB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WSB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WSB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WSB's tokenomics, kan du udforske WSB tokens live-pris!

