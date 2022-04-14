Waka Flocka (FLOCKA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Waka Flocka (FLOCKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Waka Flocka (FLOCKA) Information Waka Flocka $FLOCKA is a revolutionary crypto token launched by the iconic rapper Waka Flocka Flame on the Solana blockchain. Designed to merge music, entertainment, and decentralized finance, $FLOCKA offers fans exclusive access to Waka's world, including early music releases, VIP concert tickets, and special merchandise. Join the $FLOCKA community and be part of a groundbreaking movement led by one of the most influential artists in the industry.

Waka Flocka (FLOCKA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Waka Flocka (FLOCKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 476.14K $ 476.14K $ 476.14K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 476.14K $ 476.14K $ 476.14K Alle tiders Høj: $ 0.00293193 $ 0.00293193 $ 0.00293193 Alle tiders Lav: $ 0.00002738 $ 0.00002738 $ 0.00002738 Nuværende pris: $ 0.00047341 $ 0.00047341 $ 0.00047341 Få mere at vide om Waka Flocka (FLOCKA) pris

Waka Flocka (FLOCKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Waka Flocka (FLOCKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLOCKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLOCKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLOCKA's tokenomics, kan du udforske FLOCKA tokens live-pris!

FLOCKA Prisprediktion Vil du vide, hvor FLOCKA måske er på vej hen? Vores FLOCKA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLOCKA Tokens prisprediktion nu!

