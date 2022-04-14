Waifu ($WAIFU) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Waifu ($WAIFU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Waifu ($WAIFU) Information

From Japanese ワイフ (waifu), itself from English wife; popularized by 4chan. Doublet of wife.

The Waifu memecoin project draws inspiration from the popular internet term "waifu," which originated from Japanese culture and was popularized by online communities like 4chan. The purpose of the Waifu memecoin is to capitalize on the humor and nostalgia surrounding the "waifu" concept, appealing to anime and internet culture enthusiasts.

Waifu serves primarily as a fun, community-driven token without any inherent utility beyond its memetic value. Its function is to foster engagement, social interaction, and participation within the crypto community by leveraging the widespread affection for "waifus." Additionally, Waifu may feature unique tokenomics or events centered around anime culture, memes, and collectibles, making it a lighthearted, fan-centric investment option.

Officiel hjemmeside:
https://www.waifusolana.com/

Waifu ($WAIFU) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Waifu ($WAIFU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 14.35K
Samlet udbud
$ 949.20M
Cirkulerende forsyning
$ 949.20M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 14.35K
Alle tiders Høj:
$ 0.00139836
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Waifu ($WAIFU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Waifu ($WAIFU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal $WAIFU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange $WAIFU tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår $WAIFU's tokenomics, kan du udforske $WAIFU tokens live-pris!

$WAIFU Prisprediktion

Vil du vide, hvor $WAIFU måske er på vej hen? Vores $WAIFU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.