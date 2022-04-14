WagyuSwap (WAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i WagyuSwap (WAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WagyuSwap (WAG) Information WagyuSwap: The First DEX on the fastest blockchain Velas. The finest cut of decentralized trading platforms will serve a nascent ecosystem that is already buzzing with dozens of new projects. With this explosion of development activity on the fastest blockchain around built with Solana's own code, crypto enthusiasts and investors who want to get an early footing to explore the riches of this world have a limited scope of options to do so. Officiel hjemmeside: https://www.wagyuswap.app/ Køb WAG nu!

WagyuSwap (WAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WagyuSwap (WAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.20K $ 6.20K $ 6.20K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 46.78M $ 46.78M $ 46.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 66.26K $ 66.26K $ 66.26K Alle tiders Høj: $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013251 $ 0.00013251 $ 0.00013251 Få mere at vide om WagyuSwap (WAG) pris

WagyuSwap (WAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WagyuSwap (WAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WAG's tokenomics, kan du udforske WAG tokens live-pris!

