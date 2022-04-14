Wagerr (WGR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wagerr (WGR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wagerr (WGR) Information Wagerr uses distributed blockchain technology to execute betting contracts. It escrows stakes, verifies results, and pays out winners. By eliminating central authorities, Wagerr solves the most pernicious problems in the industry. Reducing corruption and risk results in predictable operation. You can bet on Wagerr. Officiel hjemmeside: https://www.wagerr.com/ Køb WGR nu!

Wagerr (WGR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wagerr (WGR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 595.65K $ 595.65K $ 595.65K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 260.56M $ 260.56M $ 260.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Alle tiders Høj: $ 0.934216 $ 0.934216 $ 0.934216 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00228607 $ 0.00228607 $ 0.00228607 Få mere at vide om Wagerr (WGR) pris

Wagerr (WGR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wagerr (WGR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WGR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WGR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WGR's tokenomics, kan du udforske WGR tokens live-pris!

