W Coin (W COIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -1.29% Prisændring (7D) -4.44% Prisændring (7D) -4.44%

W Coin (W COIN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har W COIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. W COINs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, W COIN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -1.29% i løbet af 24 timer og -4.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

W Coin (W COIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Cirkulationsforsyning 930.47M 930.47M 930.47M Samlet Udbud 930,470,055.765735 930,470,055.765735 930,470,055.765735

Den nuværende markedsværdi på W Coin er $ 5.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af W COIN er 930.47M, med et samlet udbud på 930470055.765735. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.68K.