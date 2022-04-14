Vulture Peak (VPK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vulture Peak (VPK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vulture Peak (VPK) Information Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together! Officiel hjemmeside: https://vulturepeak.io/ Hvidbog: https://vulture-peak.gitbook.io/vulture-peak/ Køb VPK nu!

Vulture Peak (VPK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vulture Peak (VPK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.49K $ 67.49K $ 67.49K Samlet udbud $ 29.90M $ 29.90M $ 29.90M Cirkulerende forsyning $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 497.73K $ 497.73K $ 497.73K Alle tiders Høj: $ 0.785352 $ 0.785352 $ 0.785352 Alle tiders Lav: $ 0.01614307 $ 0.01614307 $ 0.01614307 Nuværende pris: $ 0.01664655 $ 0.01664655 $ 0.01664655 Få mere at vide om Vulture Peak (VPK) pris

Vulture Peak (VPK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vulture Peak (VPK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VPK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VPK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VPK's tokenomics, kan du udforske VPK tokens live-pris!

