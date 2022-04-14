VSolidus (VSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i VSolidus (VSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VSolidus (VSOL) Information VSolidus™️ is the result of our growing communities joint efforts to develop a new, better and faster transactional coin that serves as a good alternative to the current, industry standard, Bitcoin. With over 155,000 registered members, VSolidus™️ is built on an ever growing, friendly community, users can mine using VSolidus™️ core and/or participate in the daily rewards programmes. VSolidus™️ is compatible with the Nova Wallet™️ app. Officiel hjemmeside: https://vsolidus.com/

VSolidus (VSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VSolidus (VSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 9.62B $ 9.62B $ 9.62B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.67K $ 33.67K $ 33.67K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

VSolidus (VSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VSolidus (VSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VSOL's tokenomics, kan du udforske VSOL tokens live-pris!

VSOL Prisprediktion Vil du vide, hvor VSOL måske er på vej hen? Vores VSOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

