VR1 (VR1) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001053 - $ 0.00001068
24H lav $ 0.00001053
24H høj $ 0.00001068
All Time High $ 0.03718439
Laveste pris $ 0.00000993
Prisændring (1H) --
Prisændring (1D) -0.29%
Prisændring (7D) -2.57%

VR1 (VR1) realtidsprisen er $0.00001063. I løbet af de sidste 24 timer har VR1 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001053 og et højdepunkt på $ 0.00001068, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VR1s højeste pris nogensinde er $ 0.03718439, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000993.

Når det gælder kortsigtet performance, VR1 har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.29% i løbet af 24 timer og -2.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

VR1 (VR1) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.11K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.44K
Cirkulationsforsyning 669.03M
Samlet Udbud 981,607,131.7945522

Den nuværende markedsværdi på VR1 er $ 7.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VR1 er 669.03M, med et samlet udbud på 981607131.7945522. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.44K.