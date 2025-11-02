UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte VR1 pris i dag er 0.00001063 USD. Følg med i realtid VR1 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VR1 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte VR1 pris i dag er 0.00001063 USD. Følg med i realtid VR1 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VR1 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om VR1

VR1 Prisinfo

Hvad er VR1

VR1 Whitepaper

VR1 Officiel hjemmeside

VR1 Tokenomics

VR1 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

VR1 Logo

VR1 Pris (VR1)

Ikke noteret

1 VR1 til USD direkte pris:

--
----
-0.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
VR1 (VR1) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:34:08 (UTC+8)

VR1 (VR1) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00001053
$ 0.00001053$ 0.00001053
24H lav
$ 0.00001068
$ 0.00001068$ 0.00001068
24H høj

$ 0.00001053
$ 0.00001053$ 0.00001053

$ 0.00001068
$ 0.00001068$ 0.00001068

$ 0.03718439
$ 0.03718439$ 0.03718439

$ 0.00000993
$ 0.00000993$ 0.00000993

--

-0.29%

-2.57%

-2.57%

VR1 (VR1) realtidsprisen er $0.00001063. I løbet af de sidste 24 timer har VR1 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001053 og et højdepunkt på $ 0.00001068, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VR1s højeste pris nogensinde er $ 0.03718439, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000993.

Når det gælder kortsigtet performance, VR1 har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.29% i løbet af 24 timer og -2.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

VR1 (VR1) Markedsinformation

$ 7.11K
$ 7.11K$ 7.11K

--
----

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

669.03M
669.03M 669.03M

981,607,131.7945522
981,607,131.7945522 981,607,131.7945522

Den nuværende markedsværdi på VR1 er $ 7.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VR1 er 669.03M, med et samlet udbud på 981607131.7945522. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.44K.

VR1 (VR1) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af VR1 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af VR1 til USD $ -0.0000022922.
I de sidste 60 dage var prisændringen af VR1 til USD $ -0.0000091251.
I de sidste 90 dage var prisændringen af VR1 til USD $ -0.00012638007535028037.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.29%
30 dage$ -0.0000022922-21.56%
60 dage$ -0.0000091251-85.84%
90 dage$ -0.00012638007535028037-92.24%

Hvad er VR1 (VR1)

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

VR1 (VR1) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

VR1 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil VR1 (VR1) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine VR1 (VR1) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for VR1.

Tjek VR1 prisprediktion nu!

VR1 til lokale valutaer

VR1 (VR1) Tokenomics

At forstå tokenomics for VR1 (VR1) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VR1 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om VR1 (VR1)

Hvor meget er VR1 (VR1) værd i dag?
Den direkte VR1 pris i USD er 0.00001063 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VR1 til USD pris?
Den aktuelle pris på VR1til USD er $ 0.00001063. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af VR1?
Markedsværdien for VR1 er $ 7.11K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VR1?
Den cirkulerende forsyning af VR1 er 669.03M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VR1?
VR1 opnåede en ATH-pris på 0.03718439 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VR1?
VR1 så en ATL-pris på 0.00000993 USD.
Hvad er handelsvolumen for VR1?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VR1 er -- USD.
Bliver VR1 højere i år?
VR1 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VR1 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:34:08 (UTC+8)

VR1 (VR1) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,481.11
$110,481.11$110,481.11

+0.17%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,899.98
$3,899.98$3,899.98

+0.11%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03142
$0.03142$0.03142

+4.55%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.00
$187.00$187.00

+0.31%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,481.11
$110,481.11$110,481.11

+0.17%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,899.98
$3,899.98$3,899.98

+0.11%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.00
$187.00$187.00

+0.31%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.02
$74.02$74.02

+4.38%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$18.956
$18.956$18.956

-0.78%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06906
$0.06906$0.06906

+38.12%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000302
$0.000302$0.000302

+76.60%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033552
$0.0033552$0.0033552

+64.49%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004807
$0.00004807$0.00004807

+63.39%