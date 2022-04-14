Voyager AI (VOYAGE) Tokenomics

Voyager AI (VOYAGE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Voyager AI (VOYAGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Voyager AI (VOYAGE) Information

Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities.

Officiel hjemmeside:
https://www.voyagerai.xyz/
Hvidbog:
https://docs.voyagerai.xyz/voyager-digital-dash

Voyager AI (VOYAGE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Voyager AI (VOYAGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 37.83K
$ 37.83K$ 37.83K
Samlet udbud
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
Cirkulerende forsyning
$ 949.49M
$ 949.49M$ 949.49M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 39.83K
$ 39.83K$ 39.83K
Alle tiders Høj:
$ 0.00720331
$ 0.00720331$ 0.00720331
Alle tiders Lav:
$ 0.0000384
$ 0.0000384$ 0.0000384
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Voyager AI (VOYAGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Voyager AI (VOYAGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal VOYAGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange VOYAGE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår VOYAGE's tokenomics, kan du udforske VOYAGE tokens live-pris!

VOYAGE Prisprediktion

Vil du vide, hvor VOYAGE måske er på vej hen? Vores VOYAGE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.