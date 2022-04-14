Voyager AI (VOYAGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Voyager AI (VOYAGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Voyager AI (VOYAGE) Information Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities. Officiel hjemmeside: https://www.voyagerai.xyz/ Hvidbog: https://docs.voyagerai.xyz/voyager-digital-dash Køb VOYAGE nu!

Voyager AI (VOYAGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Voyager AI (VOYAGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.83K $ 37.83K $ 37.83K Samlet udbud $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Cirkulerende forsyning $ 949.49M $ 949.49M $ 949.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.83K $ 39.83K $ 39.83K Alle tiders Høj: $ 0.00720331 $ 0.00720331 $ 0.00720331 Alle tiders Lav: $ 0.0000384 $ 0.0000384 $ 0.0000384 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Voyager AI (VOYAGE) pris

Voyager AI (VOYAGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Voyager AI (VOYAGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VOYAGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VOYAGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VOYAGE's tokenomics, kan du udforske VOYAGE tokens live-pris!

VOYAGE Prisprediktion
Vil du vide, hvor VOYAGE måske er på vej hen? Vores VOYAGE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

