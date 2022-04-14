VOXTO (VXT) Tokenomics Få vigtig indsigt i VOXTO (VXT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VOXTO (VXT) Information Voxto was founded to provide users with better options for entering the decentralized world, a payment solution that links global consumers, off-chain and digital merchants, and the crypto economy. Officiel hjemmeside: https://voxto.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/3p3y27krbesanuem Køb VXT nu!

VOXTO (VXT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VOXTO (VXT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VXT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VXT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VXT's tokenomics, kan du udforske VXT tokens live-pris!

