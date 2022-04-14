Vox Royale (VXR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vox Royale (VXR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vox Royale (VXR) Information Vox Royale is a dynamic, competitive game that incorporates an extensive range of blockchain mechanics, such as play-to-earn (P2E), wagering, revenue sharing, and staking. Built using Unity, it showcases low-poly voxel-style graphics, providing a distinctive and engaging visual experience. The game is designed for cross-platform play, ensuring accessibility and connectivity for a diverse player base across various devices. This approach not only enhances the gaming experience but also maximizes player interaction and enjoyment.

Vox Royale (VXR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vox Royale (VXR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 650.00K $ 650.00K $ 650.00K Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.47K $ 16.47K $ 16.47K Alle tiders Høj: $ 0.871076 $ 0.871076 $ 0.871076 Alle tiders Lav: $ 0.0150858 $ 0.0150858 $ 0.0150858 Nuværende pris: $ 0.02533581 $ 0.02533581 $ 0.02533581 Få mere at vide om Vox Royale (VXR) pris

Vox Royale (VXR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vox Royale (VXR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VXR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VXR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VXR's tokenomics, kan du udforske VXR tokens live-pris!

