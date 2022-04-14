Voucher KSM (VKSM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Voucher KSM (VKSM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Voucher KSM (VKSM) Information vKSM (voucher KSM) is a liquid staking derivative (LSD) of staked KSM, with fully underlying KSM reserve and yield-bearing feature of KSM staking reward. Users can deposit KSM into Bifrost SLP protocol and get vKSM as return, vKSM can be traded in the open market or be redeemed back to KSM. Holding vKSM equals to holding the KSM staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vKSM. Why vKSM? Liquid Staking The product allows users to stake KSM for liquid vToken, (vKSM). vKSM will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Kusama-based DeFi for additional rewards. Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vKSM by adjusting the price of vKSM / KSM upwards. vKSM Rate = SLP Staking KSM (SUM) / vKSM Total Issuance. Floating redemption period, vKSM redemption ≤ 7 days While Kusama’s original chain Staking has a fixed 7-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vKSM redemption by matching the real-time vKSM minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption. Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes. Multi-environment Compatibility vKSM is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains. Officiel hjemmeside: https://app.bifrost.io/vstaking/vKSM Hvidbog: https://docs.bifrost.io/for-builders/liquid-staking-slp/vksm Køb VKSM nu!

Voucher KSM (VKSM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Voucher KSM (VKSM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Alle tiders Høj: $ 81.38 $ 81.38 $ 81.38 Alle tiders Lav: $ 18.32 $ 18.32 $ 18.32 Nuværende pris: $ 23.72 $ 23.72 $ 23.72 Få mere at vide om Voucher KSM (VKSM) pris

Voucher KSM (VKSM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Voucher KSM (VKSM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VKSM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VKSM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VKSM's tokenomics, kan du udforske VKSM tokens live-pris!

VKSM Prisprediktion Vil du vide, hvor VKSM måske er på vej hen? Vores VKSM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VKSM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!