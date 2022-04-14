Voucher BNC (VBNC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Voucher BNC (VBNC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Voucher BNC (VBNC) Information vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains. Officiel hjemmeside: https://bifrost.io/ Køb VBNC nu!

Voucher BNC (VBNC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Voucher BNC (VBNC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 928.89K $ 928.89K $ 928.89K Samlet udbud $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M Cirkulerende forsyning $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 928.89K $ 928.89K $ 928.89K Alle tiders Høj: $ 0.323317 $ 0.323317 $ 0.323317 Alle tiders Lav: $ 0.125479 $ 0.125479 $ 0.125479 Nuværende pris: $ 0.1309 $ 0.1309 $ 0.1309 Få mere at vide om Voucher BNC (VBNC) pris

Voucher BNC (VBNC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Voucher BNC (VBNC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VBNC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VBNC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VBNC's tokenomics, kan du udforske VBNC tokens live-pris!

