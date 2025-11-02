Vouch Staked PLS (VPLS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00003223 $ 0.00003223 $ 0.00003223 24H lav $ 0.00003491 $ 0.00003491 $ 0.00003491 24H høj 24H lav $ 0.00003223$ 0.00003223 $ 0.00003223 24H høj $ 0.00003491$ 0.00003491 $ 0.00003491 All Time High $ 0.00005175$ 0.00005175 $ 0.00005175 Laveste pris $ 0.0000297$ 0.0000297 $ 0.0000297 Prisændring (1H) +0.07% Prisændring (1D) -2.98% Prisændring (7D) -1.34% Prisændring (7D) -1.34%

Vouch Staked PLS (VPLS) realtidsprisen er $0.00003328. I løbet af de sidste 24 timer har VPLS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003223 og et højdepunkt på $ 0.00003491, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VPLSs højeste pris nogensinde er $ 0.00005175, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000297.

Når det gælder kortsigtet performance, VPLS har ændret sig med +0.07% i løbet af den sidste time, -2.98% i løbet af 24 timer og -1.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vouch Staked PLS (VPLS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Cirkulationsforsyning 114.48B 114.48B 114.48B Samlet Udbud 114,475,061,891.6697 114,475,061,891.6697 114,475,061,891.6697

Den nuværende markedsværdi på Vouch Staked PLS er $ 3.79M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VPLS er 114.48B, med et samlet udbud på 114475061891.6697. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.79M.