Den direkte Vouch Staked PLS pris i dag er 0.00003328 USD. Følg med i realtid VPLS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VPLS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om VPLS

VPLS Prisinfo

Hvad er VPLS

VPLS Officiel hjemmeside

VPLS Tokenomics

VPLS Prisprognose

Vouch Staked PLS Pris (VPLS)

1 VPLS til USD direkte pris:

--
----
-2.90%1D
USD
Vouch Staked PLS (VPLS) Live prisdiagram
Vouch Staked PLS (VPLS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00003223
$ 0.00003223$ 0.00003223
24H lav
$ 0.00003491
$ 0.00003491$ 0.00003491
24H høj

$ 0.00003223
$ 0.00003223$ 0.00003223

$ 0.00003491
$ 0.00003491$ 0.00003491

$ 0.00005175
$ 0.00005175$ 0.00005175

$ 0.0000297
$ 0.0000297$ 0.0000297

+0.07%

-2.98%

-1.34%

-1.34%

Vouch Staked PLS (VPLS) realtidsprisen er $0.00003328. I løbet af de sidste 24 timer har VPLS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003223 og et højdepunkt på $ 0.00003491, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VPLSs højeste pris nogensinde er $ 0.00005175, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000297.

Når det gælder kortsigtet performance, VPLS har ændret sig med +0.07% i løbet af den sidste time, -2.98% i løbet af 24 timer og -1.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vouch Staked PLS (VPLS) Markedsinformation

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

--
----

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

114.48B
114.48B 114.48B

114,475,061,891.6697
114,475,061,891.6697 114,475,061,891.6697

Den nuværende markedsværdi på Vouch Staked PLS er $ 3.79M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VPLS er 114.48B, med et samlet udbud på 114475061891.6697. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.79M.

Vouch Staked PLS (VPLS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Vouch Staked PLS til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Vouch Staked PLS til USD $ -0.0000041580.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Vouch Staked PLS til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Vouch Staked PLS til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-2.98%
30 dage$ -0.0000041580-12.49%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Vouch Staked PLS (VPLS)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS staked in the Vouch ecosystem is used to run validators and gain rewards. People who stake their PLS, in the Vouch app, are given the liquid staking token vPLS.

The price of vPLS originally started as the same price as PLS but constantly increases over time to include the yield gained from the validator efforts. The yield is delivered in the form of an increased vPLS token value relative to PLS.

The standard block rewards are paid to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch ecosystem as revenue.

There are two sources of revenue in the Vouch ecosystem. The first is the priority fees from the validators. The second source of the revenue comes from a buy/sell fee on the Vouch token. All of this revenue goes into the Vouch ecosystem and is distributed to system participants.

A percentage of this revenue, plus the regular validator rewards, are paid back to the holders of vPLS. Thus constantly increasing the value of vPLS. This percentage will generally vary between 10-20%. The percentage at Vouch token launch was 24%.

vPLS does not have a fixed supply. When PLS is staked in the system, vPLS is minted in response. Therefore its supply constantly varies depending on the amount of PLS staked in the Vouch staking app.

vPLS is held privately in stakers wallets. You retain self-custody of your PLS in the form of vPLS that can be redeemed through the Vouch app. The redemption time can vary, depending on the amount being redeemed. Smaller amounts are generally instant. Large amounts can take 3-5 days to bring validators offline and unlock PLS.

There is a PLS/vPLS pair on PLSX where you can instantly swap your vPLS to PLS rather than redeeming through the Vouch app.

The Vouch liquid staking protocol launched in October of 2024 and has run flawlessly since. The staking protocol was launched in collaboration with the StaFi team, utilising their open-source liquid staking protocol that had been running, exploit free, for over four years.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Vouch Staked PLS (VPLS) Ressource

Officiel hjemmeside

Vouch Staked PLS Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Vouch Staked PLS (VPLS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Vouch Staked PLS (VPLS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Vouch Staked PLS.

Tjek Vouch Staked PLS prisprediktion nu!

VPLS til lokale valutaer

Vouch Staked PLS (VPLS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Vouch Staked PLS (VPLS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VPLS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Vouch Staked PLS (VPLS)

Hvor meget er Vouch Staked PLS (VPLS) værd i dag?
Den direkte VPLS pris i USD er 0.00003328 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VPLS til USD pris?
Den aktuelle pris på VPLStil USD er $ 0.00003328. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Vouch Staked PLS?
Markedsværdien for VPLS er $ 3.79M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VPLS?
Den cirkulerende forsyning af VPLS er 114.48B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VPLS?
VPLS opnåede en ATH-pris på 0.00005175 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VPLS?
VPLS så en ATL-pris på 0.0000297 USD.
Hvad er handelsvolumen for VPLS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VPLS er -- USD.
Bliver VPLS højere i år?
VPLS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VPLS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Vouch Staked PLS (VPLS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

