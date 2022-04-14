Vorilla (VORILLA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Vorilla (VORILLA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Vorilla (VORILLA) Information

Vorilla is a utility meme token designed to empower creators. It will be integrated as a currency within the VojVoj platform, a decentralized creator economy ecosystem, enabling creators to have full control over their assets while facilitating seamless transactions. VojVoj’s unique non-custodial wallet allows creators to earn, store, and utilize crypto, all within a Web2-like user interface. This wallet ensures creators have complete control over their funds, making low-cost, borderless transactions possible. VojVoj fosters a decentralized economy where creators are incentivized to collaborate and engage with the platform, all while being rewarded for their contributions.

Officiel hjemmeside:
https://www.vorilla.io/

Vorilla (VORILLA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vorilla (VORILLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 35.70K
$ 35.70K
Samlet udbud
$ 999.99M
$ 999.99M
Cirkulerende forsyning
$ 999.99M
$ 999.99M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 35.70K
$ 35.70K
Alle tiders Høj:
$ 0
$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

Vorilla (VORILLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Vorilla (VORILLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal VORILLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange VORILLA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår VORILLA's tokenomics, kan du udforske VORILLA tokens live-pris!

VORILLA Prisprediktion

Vil du vide, hvor VORILLA måske er på vej hen? Vores VORILLA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.