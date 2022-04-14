VOPO (VOPO) Tokenomics Få vigtig indsigt i VOPO (VOPO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VOPO (VOPO) Information VOPO is the new kid on the block, shooting to be meme coin #1 by hanging with Doges & Pepes. Think of it as the fun, quirky side of crypto where memes meet universal adoption. Officiel hjemmeside: https://notes.vopocoin.com

VOPO (VOPO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VOPO (VOPO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.31K $ 40.31K $ 40.31K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

VOPO (VOPO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VOPO (VOPO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VOPO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VOPO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VOPO's tokenomics, kan du udforske VOPO tokens live-pris!

