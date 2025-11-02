Vooz Coin (VOOZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00025395 24H lav $ 0.0002596 24H høj All Time High $ 0.00131691 Laveste pris $ 0.00025395 Prisændring (1H) -0.31% Prisændring (1D) -1.17% Prisændring (7D) -11.16%

Vooz Coin (VOOZ) realtidsprisen er $0.00025565. I løbet af de sidste 24 timer har VOOZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00025395 og et højdepunkt på $ 0.0002596, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VOOZs højeste pris nogensinde er $ 0.00131691, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00025395.

Når det gælder kortsigtet performance, VOOZ har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, -1.17% i løbet af 24 timer og -11.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vooz Coin (VOOZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 255.44K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 255.44K Cirkulationsforsyning 998.41M Samlet Udbud 998,410,184.147502

Den nuværende markedsværdi på Vooz Coin er $ 255.44K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VOOZ er 998.41M, med et samlet udbud på 998410184.147502. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 255.44K.