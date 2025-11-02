UdvekslingDEX+
Den direkte Vooz Coin pris i dag er 0.00025565 USD. Følg med i realtid VOOZ til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VOOZ prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Vooz Coin (VOOZ) Prisoplysninger (USD)

Vooz Coin (VOOZ) realtidsprisen er $0.00025565. I løbet af de sidste 24 timer har VOOZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00025395 og et højdepunkt på $ 0.0002596, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VOOZs højeste pris nogensinde er $ 0.00131691, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00025395.

Når det gælder kortsigtet performance, VOOZ har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, -1.17% i løbet af 24 timer og -11.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Den nuværende markedsværdi på Vooz Coin er $ 255.44K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VOOZ er 998.41M, med et samlet udbud på 998410184.147502. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 255.44K.

Vooz Coin (VOOZ) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Vooz Coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Vooz Coin til USD $ -0.0000891306.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Vooz Coin til USD $ -0.0001494613.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Vooz Coin til USD $ -0.0004623164692431696.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.17%
30 dage$ -0.0000891306-34.86%
60 dage$ -0.0001494613-58.46%
90 dage$ -0.0004623164692431696-64.39%

Hvad er Vooz Coin (VOOZ)

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Vooz Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Vooz Coin (VOOZ) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Vooz Coin (VOOZ) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Vooz Coin.

Tjek Vooz Coin prisprediktion nu!

At forstå tokenomics for Vooz Coin (VOOZ) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VOOZ Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Vooz Coin (VOOZ)

Hvor meget er Vooz Coin (VOOZ) værd i dag?
Den direkte VOOZ pris i USD er 0.00025565 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VOOZ til USD pris?
Den aktuelle pris på VOOZtil USD er $ 0.00025565. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Vooz Coin?
Markedsværdien for VOOZ er $ 255.44K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VOOZ?
Den cirkulerende forsyning af VOOZ er 998.41M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VOOZ?
VOOZ opnåede en ATH-pris på 0.00131691 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VOOZ?
VOOZ så en ATL-pris på 0.00025395 USD.
Hvad er handelsvolumen for VOOZ?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VOOZ er -- USD.
Bliver VOOZ højere i år?
VOOZ kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VOOZ prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Vooz Coin (VOOZ) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

