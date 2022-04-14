Voodoo (LDZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Voodoo (LDZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Voodoo (LDZ) Information What is the project about? We are a Passive Income based NFT project that allows our holders to stake and earn our native token Voodoo by holding one of our NFTs! We are also currently creating several DAOs and raid-2-Earn systems within our community to further benefit our project, roadmap, and goals! What makes your project unique? We are the first metaphysical healing based project that allows its holders to stake and earn our token $Voodoo! History of your project. We have one Sold out collection with another one currently minting! We have grown tremendously in our 7 months of trading and networking! What’s next for your project? We look to expand our token Voodoo, and bring many different use case scenarios. Such as our OG trait shop, Our Raid2Earn platform, and our three staking pools! What can your token be used for? Voodoo can be used to purchase our Project NFTs, it also can be used in our Trait Shop, our holders can even mint our current collection in Voodoo Token! Officiel hjemmeside: https://lunardollz.com/ Hvidbog: https://tinyurl.com/LDZStaking Køb LDZ nu!

Voodoo (LDZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Voodoo (LDZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.25M $ 12.25M $ 12.25M Alle tiders Høj: $ 0.00788123 $ 0.00788123 $ 0.00788123 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0023977 $ 0.0023977 $ 0.0023977 Få mere at vide om Voodoo (LDZ) pris

Voodoo (LDZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Voodoo (LDZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LDZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LDZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LDZ's tokenomics, kan du udforske LDZ tokens live-pris!

LDZ Prisprediktion Vil du vide, hvor LDZ måske er på vej hen? Vores LDZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LDZ Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!