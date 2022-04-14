Volaris Games (VOLS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Volaris Games (VOLS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Volaris Games (VOLS) Information Volaris Games is an AI agent infrastructure for seamless creation and deployment in gaming and productivity. Offering VolsAI, Fynix serves as an AI agent creator for gaming, while Linkoln acts as a launchpad for knowledge AI agents, powered by the open-source LinkolnOS framework. VolsAI enables games, businesses, and communities to launch and scale AI solutions. Powered by $VOLS, VolsAI reduces technical barriers, driving productivity, engagement, and innovation, with an intuitive ecosystem. Officiel hjemmeside: https://volaris.games/ Hvidbog: https://docs.volaris.games/wp Køb VOLS nu!

Volaris Games (VOLS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Volaris Games (VOLS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 546.71K $ 546.71K $ 546.71K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 417.09M $ 417.09M $ 417.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Alle tiders Høj: $ 0.03185995 $ 0.03185995 $ 0.03185995 Alle tiders Lav: $ 0.00126953 $ 0.00126953 $ 0.00126953 Nuværende pris: $ 0.00129954 $ 0.00129954 $ 0.00129954 Få mere at vide om Volaris Games (VOLS) pris

Volaris Games (VOLS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Volaris Games (VOLS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VOLS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VOLS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VOLS's tokenomics, kan du udforske VOLS tokens live-pris!

