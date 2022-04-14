Voice Artificial (VAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Voice Artificial (VAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Voice Artificial (VAR) Information $VAR is an AI-driven project focused on analyzing market signals to provide actionable insights for traders. The core product, the Divergence Oracle, detects divergences between social activity and price movements, delivering cryptic yet meaningful signals directly on X. Designed for the crypto trading community, $VAR prioritizes innovation, precision, and usability, aiming to empower traders with cutting-edge intelligence in real time. Officiel hjemmeside: https://x.com/voiceartificial

Voice Artificial (VAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Voice Artificial (VAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.93K $ 15.93K $ 15.93K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.93K $ 15.93K $ 15.93K Alle tiders Høj: $ 0.00498807 $ 0.00498807 $ 0.00498807 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Voice Artificial (VAR) pris

Voice Artificial (VAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Voice Artificial (VAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VAR's tokenomics, kan du udforske VAR tokens live-pris!

VAR Prisprediktion Vil du vide, hvor VAR måske er på vej hen? Vores VAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VAR Tokens prisprediktion nu!

