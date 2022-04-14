VNX Gold (VNXAU) Tokenomics Få vigtig indsigt i VNX Gold (VNXAU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VNX Gold (VNXAU) Information VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains. Officiel hjemmeside: https://vnx.li/ Køb VNXAU nu!

VNX Gold (VNXAU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VNX Gold (VNXAU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Samlet udbud $ 28.10K $ 28.10K $ 28.10K Cirkulerende forsyning $ 28.10K $ 28.10K $ 28.10K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Alle tiders Høj: $ 116.41 $ 116.41 $ 116.41 Alle tiders Lav: $ 51.65 $ 51.65 $ 51.65 Nuværende pris: $ 108.2 $ 108.2 $ 108.2 Få mere at vide om VNX Gold (VNXAU) pris

VNX Gold (VNXAU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VNX Gold (VNXAU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VNXAU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VNXAU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VNXAU's tokenomics, kan du udforske VNXAU tokens live-pris!

VNXAU Prisprediktion Vil du vide, hvor VNXAU måske er på vej hen? Vores VNXAU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VNXAU Tokens prisprediktion nu!

