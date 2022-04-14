VNX British Pound (VGBP) Tokenomics Få vigtig indsigt i VNX British Pound (VGBP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VNX British Pound (VGBP) Information VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market. Officiel hjemmeside: http://vnx.io/ Hvidbog: https://vnx-terms.s3.amazonaws.com/VNX%20FRT%20White%20Paper.pdf Køb VGBP nu!

VNX British Pound (VGBP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VNX British Pound (VGBP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 621.05K $ 621.05K $ 621.05K Samlet udbud $ 458.57K $ 458.57K $ 458.57K Cirkulerende forsyning $ 458.57K $ 458.57K $ 458.57K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 621.05K $ 621.05K $ 621.05K Alle tiders Høj: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 Alle tiders Lav: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Nuværende pris: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Få mere at vide om VNX British Pound (VGBP) pris

VNX British Pound (VGBP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VNX British Pound (VGBP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VGBP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VGBP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VGBP's tokenomics, kan du udforske VGBP tokens live-pris!

VGBP Prisprediktion Vil du vide, hvor VGBP måske er på vej hen? Vores VGBP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VGBP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!